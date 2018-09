Ufficiale: Netflix in arrivo su Sky Q a Novembre, ecco tutti i dettagli

Il rilascio dell'applicazione di Netflix per i decoder Sky Q è ufficiale da inizio anno, ma fino ad ora le due società non avevano reso nota alcuna data di lancio. Oggi, la televisione satellitare di Murdoch ha svelato che l'app sarà disponibile a partire dal prossimo mese di novembre.

Sono anche state pubblicate le opzioni che saranno messe a disposizione degli utenti. Nel comunicato diffuso da Sky si fa riferimento al mercato britannico, ma probabilmente saranno le stesse anche per quello italiano.

Sky ha battezzato il pacchetto Ultimate On Demand, e comprende le produzioni originali della televisione, Box Sets ed appunto Netflix. L'integrazione permetterà agli utenti di accedere attraverso un'applicazione per Sky Q al catalogo della piattaforma americana senza doversi affidare a dongle esterni per passare a Netflix.

Il costo del pacchetto sarà di 10 Sterline al mese, sia per i clienti esistenti che i nuovi.

I già abbonati a Netflix potranno integrare il profilo nell'account Sky tramite l'applicazione per Sky Q o, se desiderano mantenere il tutto separato, effettuare il login utilizzando i dati esistenti e scelti al momento della registrazione.

L'emittente ha anche precisato che coloro che desiderano unire l'abbonamento Netflix a Sky manterranno le impostazioni esistenti. Ciò comprende i profili, i contenuti raccomandati, la cronologia di visione ed altro.

Sulla data ufficiale di lancio però ancora non sono disponibili informazione.