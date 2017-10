Ufficiale il Nokia 2, con Android stock e batteria da 2 giorni

, la società che detiene i diritti per l’utilizzo del marchio Nokia, ha appena presentato l’ultimo dispositivo di fascia bassa, di cui avevamo a lungo parlato su queste pagine negli scorsi giorni, il

Il dispositivo include il processore Snapdragon 212 da 1,2 GHz quad-core composto da quattro core ARM Cortex-A7. Sebbene a livello di numeri non sia propriamente un processore in grado di far saltare dalla sedia gli utenti, si tratta di un SoC estremamente conveniente, LTE-ready ma soprattutto con una straordinaria efficienza energetica. La batteria da 4.100 mAh, infatti, garantisce grazie al chip Qualcomm un’autonomia di almeno due giorni.

A fianco dello Snapdragon 212, ci sarà un solo gigabyte di RAM, mentre la memoria interna per l’archiviazione sarà da 8 gigabyte, comunque espandibile tramite microSD.

Lo schermo, Gorilla Glass, è da 5 pollici HD con risoluzione 1280x720 pixel, mentre la fotocamera frontale è da 5 megapixel, contro gli 8 megapixel della posteriore.

A livello software, troviamo Android 7.0 Nougat, ma la particolarità è data dal fatto che Nokia 2 garantisce l’esperienza stock del sistema operativo della compagnia di Mountain View, il che vuol dire che sarà il primo smartphone di fascia bassa a sfoggiare Google Assistant e garantire spazio di archiviazione illimitato su Google Photo.

Il cellulare sarà disponibile a livello mondiale da metà novembre, nelle colorazioni Copper Black, Pewter Black, e Pewter White a 99 Euro.