Ufficiale il Nokia 6 (2018) con Snapdragon 630 e sensore per le impronte digitali

Dopo varie settimane di rumor ed indiscrezioni ha formalmente annunciato il, che rappresenta ad oggi il primo smartphone del 2018 presentato dalla compagnia licenziataria del marchio

Molti dettagli su lancio globale ancora non sono disponibili, in quanto l'annuncio è arrivato nel corso di un evento tenuto in Cina.

Il dispositivo, comunque, è dotato di uno scanner per le impronte digitali montato sulla scocca posteriore, a differenza del predecessore che lo aveva vicino allo schermo. A livello estetico, il dispositivo è in metallo e si avvale di due pulsanti di navigazione virtuali posti sullo schermo.

Proprio il display è fullHD da 5,5 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel e vetro curvo 2.5D con rivestimento Corning Gorilla Glass 3, che assicura anche un certo livello di protezione. L'aspect ratio dello schermo è rimasto praticamente immutato, ed è di 16:9.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 630 di Qualcomm octa-core a 64-bit, con frequenza di clock a 2,2 GHz, accompagnato dalla GPU Adreno 508. Il cellulare sfoggia anche 4 gigabyte di RAM LPDDR4 e sarà disponibile nelle varianti con memoria interna da 32 e 64 gigabyte.

A livello di sistema operativo, troviamo Android 7.1.1 Nougat, ma probabilmente sarà aggiornato ad Android 8.0 Oreo prossimamente. Lo smartphone è dotato di ingresso dual SIM, con il secondo slot ibrido che può essere utilizzato o per inserire una seconda nano SIM, o per espandere la memoria interna attraverso microSD.

E' presente anche l'ingresso da 3,5mm per le cuffie, mentre la batteria da 3.000 mAh supporta anche la ricarica veloce, che permette al Nokia 6 (2018) di passare da 0 a 50 per cento di ricarica in trenta minuti.

Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 16 megapixel (pixel da 1.0um, PDAF, apertura f/2.0) e flash dual-tone LED. Sulla scocca frontale è presente una fotocamera da 8 megapixel (pixel da 1.12um, apertura f/2.0, lente grandangolare da 84 gradi). E' presente anche la funzionalità Dual Sight che consente di utilizzare entrambe le fotocamere in contemporanea.

Il Nokia 6 (2018) sarà disponibile in nero ed argento. La variante da 32 gigabyte costerà 230 Dollari, mentre quella da 64 gigabyte 262 Dollari.