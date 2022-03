E' ufficiale il Nothing phone (1): in arrivo questa estate con Nothing OS

Nel corso dell’evento Nothing di oggi, 23 Marzo 2022, la compagnia di Carl Pei ha confermato le indiscrezioni emerse in precedenza ed ha annunciato in via ufficiale il suo primo smartphone: battezzato phone (1).

Basato sulla piattaforma Snapdragon di Qualcomm, Nothing Phone (1) è il secondo dispositivo lanciato dall’azienda dopo gli auricolari Nothing di cui abbiamo parlato su queste pagine.

I dettagli sulla scheda tecnica al momento non sono noti, ed i piani di lancio saranno diffusi nel corso della prossima estate, ma siamo sicuri che nel corso delle prossime settimane cresceranno i rumor a riguardo.

”Dopo aver raccolto 144 milioni di dollari, costruito un team di oltre 300 persone e assicurato il supporto di partner fidati come Qualcomm Technologies, con phone (1) siamo pronti a segnare l’inizio del cambiamento in un mercato degli smartphone ormai assopito”, haaffermato Carl Pei. “Stiamo anche lanciando un nuovo round di investimento comunitario del valore di 10 milioni di dollari, in modo che i nostri sostenitori abbiano la possibilità di far parte del nostro viaggio in cui sfidiamo i giganti dell’industria”.

A livello software, però, gli utenti troveranno il sistema operativo Nothing OS, che riprende le migliori caratteristiche di Android, riducendo l’OS all’essenziale. L’obiettivo è offrire un’esperienza veloce, fluida e personale, con un’interfaccia coerente e l’hardware che si integrerà perfettamente con il software tramite caratteri su misura, colori, elementi grafici e suoni. Nothing ha spiegato che una prima anteprima di Nothing OS sarà disponibile tramite il suo lancher e potrà essere scaricato su alcuni modelli di smartphone a partire da Aprile.

L’azienda ha anche annunciato lo stanziamento di 10 milioni di Dollari per un nuovo round di investimenti comunitari basato su azioni dello stesso valore del finanziamento di serie B co-guidato da EQT Ventures e C Ventures.