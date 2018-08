Ufficiale: Now TV in Super HD dalla prima giornata della Serie A

Interessante novità in arrivo per gli abbonati a Now TV, il servizio di streaming video di Sky, che a partire dal prossimo 18 Agosto, ovvero da quando partirà la prossima stagione di Serie A, proporrà ai clienti gli eventi inclusi nel Ticket Sport in Super HD.

La notizia era nell'aria già da tempo, ma l'emittente di Murdoch non ha diffuso alcun tipo di dettaglio sulle specifiche tecniche richieste per effettuare lo streaming in Super HD.

Probabile, però, che in caso di connessione non stabile o ping elevato, il servizio ricorra al Full HD con bit-rate accettabile. Super HD, come accade già sui decoder fisici, solitamente è una dicitura utilizzata dalla piattaforma satellitare per indicare la qualità massima supportata da un determinato canale o, in questo caso, da un servizio.

La notizia vera e propria è rappresentata dal fatto che il Super HD verrà introdotto proprio in concomitanza con l'inizio della nuova stagione sportiva di Serie A. Nella locandina diffusa, Sky sottolinea come il Ticket Sport dia accesso non solo al campionato italiano, ma anche alla UEFA Champions League ed UEFA Europa League, le due competizioni continentali per club più importanti del Vecchio Continente, che saranno trasmesse in esclusiva Sky per i prossimi tre anni.

Sky inoltre annuncia che dall'inizio del campionato l'opzione per il Super HD sarà inclusa in maniera completamente gratuita nel Ticket Sport, e gli utenti non dovranno pagare 2 Euro per poter godere degli eventi sportivi ad alta risoluzione. Normalmente, infatti, Now TV offre lo streaming in alta definizione solo per coloro che scelgono di abilitare l'Opzione Plus, che ha un costo di 2,99 Euro al mese.

Chiaramente, come per gli abbonati satellitari, Now TV trasmetterà sette partite su dieci per ogni giornata di Serie A. Le altre tre resteranno esclusiva DAZN.