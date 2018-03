Ufficiale il nuovo Mi Mix 2S con design unibody in ceramica. Si parte da 572 Dollari

Per ulteriori informazioni in merito vi invitiamo a leggere il nostro speciale . Come vi avevamo ampiamente preannunciato nella giornata di ieri,ha presentato questa mattina in Cina il nuovo, il nuovo smartphone top di gamma che non include alcun notch.

Xiaomi ha implementato una configurazione dual-camera sulla scocca posteriore riprendendo a grandi linee il design di iPhone X e montandole verticalmente. Le due lenti includono funzioni come la possibilità di registrare video in slow motion, super slow motion ed una modalità ritratto, che erano già trapelate all'inizio del mese e trovano conferma.

L'azienda ha mostrato il confronto delle immagini tra la fotocamera basata sull'intelligenza artificiale dell'Mi Mix 2S e quella di iPhone X, e secondo i presenti, il top di gamma di Apple sarebbe stato letteralmente schiacciato in termini di prestazioni.

Xiaomi ha sottolineato che la doppia configurazione posteriore include una lente grandangolare da 12 megapixel ed un teleobiettivo da altrettanti megapixel, con dimensioni di 1,4 μm. Inoltre, il dispositivo è dotato di stabilizzazione ottica dell'immagine a quattro assi, messa a fuoco automatica a doppio pixel e riduzione del rumore basata sull'hardware. Mi Mix 2S ha finora ottenuto il punteggio più alto su DxOMark, ovvero di 101.

Sotto la scocca in ceramica unibody, troviamo il chipset Snapdragon 845 di Qualcomm con clock da 2,8 Ghz, GPU Adreno 630, 6 o 8 gigabyte di RAM, e memoria interna da 64 e 256 gigabyte, con tanto di NFC. La società ha anche rivelato che sarà il primo smartphone ad essere lanciato in Cina con il SoC di Qualcomm.

Xiaomi ha aggiunto il supporto per la ricarica wireless Qi, una prima assoluta per l'azienda. Il pad di ricarica senza fili costerà 15 Dollari.

Mi Mix 2S ha un prezzo di partenza di 572 Dollari, mentre la versione top (con 8 gigabyte di RAM) comprensiva di caricatore senza fili costerà 639 Dollari.