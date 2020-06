E' ufficiale il nuovo operatore Spusu: tre le offerte, confermato il recupero dei giga!

Come ampiamente preannunciato ha debuttato oggi Spusu, il nuovo operatore virtuale di WindTre. Si è da poco conclusa la conferenza di presentazione in cui sono state svelate le tre offerte che potranno sottoscrivere gli utenti.

La prima si chiama S-ole ed include 500 minuti di chiamate verso tutti, 100 SMS e 10 gigabyte di internet al prezzo di 7,90 Euro al mese. M-are, invece, è caratterizzata da 1000 minuti, 200 SMS e 15 gigabyte ed ha un costo di 9,90 Euro, mentre L-una ha un prezzo di 2000 minuti, 500 SMS e 50 gigabyte ed ha un prezzo di 13,90 Euro al mese.

Nulla di particolarmente eccezionale quindi, ma l'aspetto più interessante è che sarà a disposizione degli utenti un vero e proprio servizio di riserva che permetterà loro di accumulare i dati non consumati per utilizzarli successivamente. Spusu ha però imposto dei limiti all'accumulo, che è di 20 gigabyte per S-Sole, 30 gigabyte per M-are e 100 gigabyte per L-una.

Inoltre, è stato specificato che non sarà accessibile il servizio VoLTE, e non sarà possibile scegliere le eSIM. E' previsto un costo di attivazione di 10 Euro da pagare una tantum, mentre la spedizione della scheda sarà completamente gratuita.

Spusu, come fatto anche da altri operatori, baserà l'intera strategia sulla chiarezza e trasparenza.