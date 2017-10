Ufficiale il nuovo Raspberry Pi-top: portatile modulare pensato per le scuole

È stata annunciata nelle ultime ore una nuova versione di, ilbasato su. Il dispositivo in questione presenta un design completamente rinnovato e include unche insegna i rudimenti dell'e dell'

Le principali novità di questa nuova versione sono la tastiera "scorrevole" di dimensioni maggiori e lo schermo 1080p da 14 pollici. L'autonomia dichiarata varia dalle 8 alle 10 ore a seconda dell'utilizzo. Il sistema operativo è pi-topOS, basato su Raspbian. Il portatile viene venduto assieme ad un Inventor Kit, che contiene svariati sensori, alcuni LED e un microfono. Questo kit consente di imparare i rudimenti dell'informatica e dell'elettronica, grazie ad alcune semplici istruzioni che potranno portare alla creazione, ad esempio, di un sintetizzatore o di una navicella spaziale giocattolo. Insomma, il portatile in questione è pensato soprattutto per le scuole.

Il nuovo Pi-top è in vendita da qualche giorno al prezzo di 319 dollari, ed è disponibile anche senza un Raspberry Pi sborsando 284.99 dollari. Non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti l'arrivo in Italia di questo portatile.