Ufficiale: NVIDIA ha acquistato ARM per 40 miliardi di Dollari

Trovano pienamente conferma i rumor emersi ieri: NVIDIA ha infatti annunciato di aver acquistato ARM per 40 miliardi di Dollari, rafforzando la propria presenza nel mercato del mobile computing.

Nel comunicato stampa diffuso da NVIDIA, la società ha sottolineato che ARM continuerà ad essere supportata per le proprie attività di ricerca e sviluppo, e potrà avere accesso all'intera suite di prodotti NVIDIA.

La società di Santa Clara, dal suo canto, come parte dell'accordo si è anche impegnata a sviluppare un supercomputer per l'intelligenza artificiale basato da una CPU ARM presso la sede di Cambridge.

Alcuni partner di ARM hanno confermato che l'azienda continuerà a mantenere il suo modello open source e neutrale con i clienti esistenti.

"L'intelligenza artificiale è la forza tecnologica più potente del nostro tempo ed ha lanciato una nuova ondata di computer. Negli anni a venire, trilioni di computer basati sull'intelligenza artificiale creeranno un nuovo internet of things che è migliaia di volte più grande dell'internet of things di oggi. Questa unione creerà un'azienda ottimamente posizionata per l'era dell'intelligenza artificiale" ha commentato l'amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang.

L'operazione è già stata approvata da entrambi i consigli d'amministrazione, e la transazione dovrebbe concludersi entro 18 mesi. Ovviamente l'acquisto dovrà passare anche sotto lalente degli organi regolatori di Cina, Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti.