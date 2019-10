Ufficiale l'offerta Sky Q-Netflix, si parte il 9 Ottobre: tutti i dettagli

Dopo le indiscrezioni emerse nella notte, a seguito delle parole di Andrea Zappia, Sky ha ufficialmente annunciato l’offerta con Netflix per gli abbonati Sky Q, che potrà essere attivata a partire dal 9 Ottobre.

La pay tv ha anche predisposto una pagina dedicata sul proprio sito web, in cui sono presenti tutte le informazioni.

L’offerta, battezzata "Intrattenimento Plus" è compatibile solo con gli abbonamenti Sky Q con pacchetto Sky Famiglia, ed avrà un costo di 9,99€ al mese.

L’adesione sarà possibile tramite il menu “Serie Tv” del decoder Sky Q, a cui sarà aggiunto Netflix. A questo punto bisognerà inserire il PIN e la pay tv procederà con l’attivazione.

Agli abbonati Sky Q Platinum sarà dato il pacchetto Netflix che garantisce la visione in 4K HDR su quattro schermi in contemporanea, del valore di 15,99€ al mese. Coloro che hanno Sky Q Black o Sky Q via Fibra, invece, riceveranno il pacchetto in HD con due visioni simultanee, per un valore di 11,99€.

L’offerta ovviamente consentirà di mantenere le impostazioni del profilo attuale (non sarà necessario crearne uno nuovo), e la visione potrà essere effettuata da qualsiasi dispositivo connesso ad internet (anche smartphone, tablet e PC).

“Siamo orgogliosi di annunciare oggi l’avvio in Italia di questo importante accordo con Netflix. Con questa partnership vogliamo offrire ai nostri abbonati la possibilità di vedere le serie e gli show che amano in modo semplice e immediato. Ora l’intrattenimento con Sky Q diventa ancora più ricco e trovare tanti contenuti in un unico posto non è mai stato così facile. Sky Q è ancora di più il punto di riferimento per chi cerca contenuti televisivi di qualità con la migliore esperienza di visione”, ha dichiarato Francesco Calosso, Chief Marketing Officer di Sky Italia.



“Siamo molto contenti di lavorare con Sky e rendere più facile ai clienti Sky e alle famiglie italiane l’accesso all’esperienza Netflix completa. Desideriamo portare la migliore offerta d’intrattenimento nelle case degli italiani e consentire loro di godere delle serie, film, documentari, programmi per bambini Netflix preferiti. Questa partnership rende tutto questo possibile”, ha dichiarato Filippo Zuffada, Partner Marketing Director EMEA di Netflix.



Entro dicembre inoltre Intrattenimento Plus sarà disponibile anche per i nuovi clienti, contestualmente all'acquisto dell'abbonamento Sky. Prossimamente l'app sarà anche scaricabile su NOW TV Smart Stick e NOW TV Box.



Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo alla pagina ufficiale.