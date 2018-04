Ufficiale: OnePlus 5T registra il sold out in tutta Europa

OnePlus 5T è stato il dispositivo venduto più velocemente nella storia dell’azienda ed è ora sold out in tutta Europa, in anticipo rispetto a quanto previsto.

OnePlus ha soli quattro anni e, nel 2017, l’Azienda ha raddoppiato il proprio fatturato a oltre 1,4 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche e soprattutto grazie al successo che OnePlus 5T ha registrato da parte di critici e clienti. OnePlus 5T è stato il dispositivo più venduto di OnePlus a oggi, e a marzo 2018 è andato sold out nell’America del Nord, ancor prima di ogni aspettativa.

Il 2018 ha già dimostrato di essere un anno particolarmente emozionante per OnePlus, con due nuove partnership in Europa. Infatti, all’inizio di quest’anno la compagnia ha annunciato un nuovo accordo con l’operatore Telia, in Svezia, e un accordo retail con Amazon, in Germania, a cui andranno ad aggiungersi ulteriori partnership che saranno annunciate nei prossimi mesi. Queste vanno ad aggiungersi alle partnership già esistenti con O2 nel Regno Unito e con Elisa in Finlandia.

“OnePlus è nata da una semplice idea: dare alle persone il miglior smartphone possibile, uno straordinario equilibrio tra potenza e design”, ha dichiarato Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus. “Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con la nostra community, ascoltando e implementando i feedback, e questa è proprio una delle ragioni del successo di OnePlus 5T. Vorrei quindi ringraziarli per averci aiutato a migliorare costantemente e a guidare la nostra crescita in Europa”.

Uno stock minimo è ancora disponibile attraverso alcuni operatori e partner retail.