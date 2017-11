Ufficiale OnePlus 5T: schermo borderless e prezzo a partire da 499 euro

Dopo i numerosissimi rumor apparsi online nelle scorse settimane, è finalmente stato annunciato ufficialmente, nel corso dell'apposito evento attualmente in corso a, il nuovo smartphone. Andiamo a vedere meglio il tutto assieme.

A livello di caratteristiche tecniche, OnePlus 5T monta uno schermo borderless AMOLED da 6 pollici, con risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel) e aspect ratio 18:9. Rimangono il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 835 operante alla frequenza massima di 2.45 GHz, la GPU Adreno 540, le due varianti con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria e la dual cam posteriore (16MP f/1.7 + sensore 2x da 20MP). Quest'ultima consente di registrare video in 4K a 30 fps. La fotocamera anteriore, invece, è da 16MP e consente di girare filmati in 1080p. La memoria interna non è espandibile. Presenti anche il jack audio e il sensore di impronte posto sul retro. Per quanto riguarda l'autonomia, la batteria è da 3300 mAh. Il sistema operativo è OxygenOS basato su Android Nougat 7.1.1. La beta di Android Oreo arriverà a fine dicembre. Per quanto riguarda la connettività, non manca il supporto al 4G LTE, Wi-Fi e USB Type-C. Lo slot per la SIM può ospitare due nano-SIM. Le dimensioni sono di 156.1 x 75 x 7.25 mm, per un peso di 162 grammi. Le app di OnePlus verranno ora aggiornate via OTA direttamente tramite Play Store. Non manca anche il riconoscimento facciale 2D, quindi senza alcun sensore aggiuntivo oltre alla fotocamera. Oltre a questo, è stata implementata una funzionalità che blocca le notifiche mentre stiamo giocando, in modo da consentire un'esperienza senza interruzioni. Presente anche la possibilità simile ad App Twin di Huawei, che consente di utilizzare due account di una stessa applicazione sullo stesso dispositivo. Tuttavia, quest'ultima funzionalità sarà disponibile solamente con un numero limitato di applicazioni. Non manca anche l'app per lo "switch veloce" da un vecchio smartphone a questo nuovo OnePlus 5T.

OnePlus 5T sarà commercializzato in Italia a partire dal prossimo 21 novembre, ad un prezzo di 499 euro per la variante da 64/6 GB e 559 euro per quella con 128/8 GB di memoria. Se volete sapere tutte le differenze con la precedente variante, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della "versione base".