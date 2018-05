Ufficiale: OnePlus 6 sarà venduto e spedito da Amazon Italia

Attraverso un comunicato a sorpresa, OnePlus ha annunciato che OnePlus 6, il prossimo smartphone top di gamma della popolare azienda cinese, sarà venduto e spedito anche su Amazon Italia, oltre che dalla filiale francese, tedesca e spagnola del gigante degli e-commerce.

Un comunicato davvero inatteso e che conferma le indiscrezioni emerse solo qualche tempo fa, ma che nelle ultime settimane non erano più circolate. In questo modo però si spiegano i numerosi leak provenienti proprio da Amazon Germania, che solo qualche giorno fa era riuscita ad ottenere la scheda tecnica ed i render ufficiali del cellulari.

"OnePlus 6, che sarà annunciato il 16 maggio, porta i progressi tecnologici e li progetta in base alle esigenze del mondo reale, fornendo un’esperienza veloce e fluida che migliora la vita di tutti i giorni. Dopo l’anno di maggior successo di OnePlus, in cui ha raddoppiato i suoi ricavi a 1,4 miliardi di dollari a livello globale, la società ha grandi ambizioni in Europa per il resto del 2018. Quest’anno ha già visto l’azienda aggiungere nuove partnership in Svezia e Paesi Bassi con Telia e Belsimpel, rispettivamente" leggiamo nel comunicato stampa in cui OnePlus sottolinea come negli ultimi tempi si stia espandendo in Europa, in cui conta uno staff composta da 60 dipendenti a Londra ed in piccoli team regionali sparsi in Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi.

Secondo i dirigenti, questa "nuova collaborazione con Amazon segna una pietra miliare per la crescita in Europa e supporterà la presenza online di OnePlus su oneplus.com".



“Avendo lavorato con successo con Amazon in altre regioni, abbiamo instaurato un rapporto forte e siamo impazienti di estenderlo ai nuovi mercati europei. La combinazione tra l’esperienza di acquisto senza pari abbinata a OnePlus 6 offre agli utenti ancora più opportunità e flessibilità al momento dell’acquisto” ha affermato Carl Pei, co-fondatore di OnePlus.

Appuntamento quindi fissato al 22 Maggio, giorno in cui Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es ed Amazon.de cominceranno le spedizioni di OnePlus 6.