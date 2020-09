Ufficiale: OnePlus 8T verrà lanciato ufficialmente il 14 Ottobre

Dopo settimane di indiscrezioni e rumor, OnePlus ha finalmente confermato che il nuovo OnePlus 8T sarà lanciato ufficialmente il prossimo 14 Ottobre nel corso un evento trasmesso in streaming sui propri canali ufficiali, e che si potrà seguire anche tramite il player presente in apertura.

Contrariamente a quanto ipotizzato, però, OnePlus 8T non dovrebbe essere caratterizzato da una variante Pro. Durante la conferenza infatti la società cinese con ogni probabilità presenterà solo un modello standard.

Il claim dell'evento è "Ultra Stops at Nothing", che però non fornisce alcun tipo d'indicazione sugli elementi chiave della scheda tecnica.

Voci di corridoio però parlano di un display con refresh rate a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 865+ ed un foro per la fotocamera frontale simile a quello che abbiamo visto all'opera sui Samsung Galaxy. Inoltre, si parla anche di una ricarica a 68W, mentre a livello software sarà presente OxyGen OS 11.

"Con il prossimo OnePlus 8T, alzeremo ancora una volta il livello per noi stessi in termini di esperienza utente complessiva, grazie ad alcune nuove funzionalità che siamo entusiasti di introdurre per la prima volta in un dispositivo OnePlus. Sono fiducioso che OnePlus 8T supererà ancora una volta le aspettative e offrirà un'esperienza senza precedenti" ha affermato il CEO di OnePlus, Pete Lau.

Di recente OnePlus 8T è stato intravisto su OnePlus India, a dimostrazione del lancio imminente.