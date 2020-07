Ufficiale: OnePlus Nord debutterà il 21 Luglio, sarà il primo lancio al mondo in AR

Dopo le indiscrezioni sul lancio di OnePlus Nord, è arrivato l'annuncio ufficiale: la società cinese svelerà la nuova linea di smartphone il prossimo 21 Luglio 2020 nel corso di un evento trasmesso integralmente in realtà aumentata, una prima assoluta per una presentazione.

"OnePlus Nord rappresenta un nuovo inizio per OnePlus, dandoci l'opportunità di condividere la nostra tecnologia con più persone in tutto il mondo", ha affermato Paul Yu, Head of OnePlus Nord. “Per questo lancio, vogliamo rendere tutti protagonisti, permettendo loro di rilassarsi e vivere il nostro nuovo smartphone, per la prima volta, nel comfort del proprio salotto. Crediamo che presentare Nord con una modalità più personale e intima rifletta perfettamente il nostro desiderio di rendere l'esperienza OnePlus ancora più accessibile agli utenti".

Il lancio potrà essere seguito attraverso l'app OnePlus Nord AR, disponibile sul Google Play Store di Android e l'App Store di iOS: basta effettuare il download, installare i termini e condizioni e creare un proprio avatar. La conferenza partirà alle ore 16:00 italiane del 21 Luglio, a quel punto sarà necessario collegarsi e seguire le istruzioni. OnePlus raccomanda di avere una buona connessione internet per ottenere un'esperienza di streaming in alta qualità.

OnePlus ha inoltre predisposto un invito AR fisico, che offrirà agli utenti un'esperienza unica del prodotto OnePlus Nord tramite AR, direttamente dalle loro case. A tal proposito viene consigliato di seguire l'account Instagram OnePlus Nord.