Ufficiale anche Oppo Find X2 Pro: specifiche e prezzi dei nuovi smartphone

A seguito della presentazione di Oppo Find X2, la società cinese ha svelato anche il nuovo Oppo Find X2 Pro, il modello di fascia alta della linea. Lo smartphone sfoggia un display OLED da 6,7 pollici con bordi curvi e risoluzione di 3168x1400 pixel, anch'esso con refresh rate di 120Hz e supporto all'HDR10+.

La società ha comunque svelato che è possibile utilizzare la modalità 120Hz alla piena risoluzione di 1440p, ma il software regola in modo dinamico la frequenza di aggiornamento in base al contenuto sullo schermo. E' presente anche un sensore ottico per le impronte digitali integrato nel display, dov'è integrata anche la lente per i selfie.

A livello fotografico le differenze rispetto ad Oppo Find X2 sono importanti: il modello Pro sfoggia un triplo sensore con lente periscopica da 15 megapixel a cui si aggiunge un sensore ultra wide da 48 megapixel ed un teleobiettivo da 48 megapixel.

La batteria, che supporta la ricarica rapida SuperVOOC 2.0, è invece da 4260 mAh rispetto ai 4200 mAh del modello base. Presenti anche gli altoparlanti Dual Stereo, oltre che il sistema operativo Color OS 7.1 basato su Android 10.

Prezzi Oppo Find X2 ed X2 Pro

Oppo Find X2 parte da 999 Euro per la versione con 12GB di RAM e 256GB di storage. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Black ed Ocean.

Oppo Find X2 Pro invece potrà essere acquistato a 1199 Euro per il modello base con 12GB di RAM e 512GB di memoria. Nei negozi arriveranno le varianti Black e Orange, con quest'ultima che include un rivestimento in pelle.