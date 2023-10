È ufficiale: ecco il peperoncino più piccante del mondo!

Il Pepper X che potete osservare nelle immagini in calce, è ufficialmente entrato all’interno del prestigioso Guinness World Record come "peperoncino più piccante al mondo". Raggiunge delle cifre realmente impensabili. Impariamo a conoscerlo da vicino.

Dopo aver visto se il peperoncino più piccante può uccidere un essere umano, il riconoscimento ufficiale è arrivato recentemente dopo essere stato presentato nello show di YouTube Hot Ones. Coltivato da Ed Currie, allevatore di peperoncino e fondatore della PuckerButt Pepper Company, ci sono voluti addirittura 10 anni di allevamento selettivo (ovvero una particolare tecnica che combina i peperoncini più piccanti al mondo).

"Tutto questo è il culmine di un sacco di lavoro da parte di molte persone. La gente diceva che non si poteva fare. Ci hanno dato dei bugiardi e noi abbiamo dimostrato loro che il Pepper X è in realtà il peperoncino più piccante del mondo, entrando ufficialmente nel Guinness. Tutto il tempo e gli sforzi che abbiamo dedicato alla fattoria per assicurarci che questo si stabilizzasse e diventasse il peperoncino più piccante del mondo è ora convalidato", ha detto Currie allo show Hot Ones.

Ma veniamo alle tanto attese cifre. Il terribile Pepper X possiede 2.693.000 unità di calore Scoville (SHU). Si tratta di una cifra raccapricciante e ora anche i meno esperti capiranno perché.

Tanto per cominciare è importante ricordare come la scala Scoville sia essenzialmente una misura delle concentrazioni di capsaicina. Si tratta del principio attivo che dona "piccantezza" agli alimenti e a cui l’essere umano si è oramai abituato (almeno in concertazioni "normali"). Per valutarne la concentrazione si esegue una complessa procedura, in cui una soluzione dell'estratto viene diluita in acqua zuccherata e poi assaggiata da un gruppo di assaggiatori.

Adesso, per tentare di far comprendere l’entità di questo nuovo peperoncino, è sufficiente pensare a come un peperone abbia zero SHU, mentre un jalapeño possiede tra 3.000 e 8.000 SHU. Per trovare qualcosa che si avvicina a questi livelli, dobbiamo prendere in esempio… lo spray per orsi.

Utilizzando capsaicina per scoraggiare gli orsi, possiede circa 2.2 milioni di SHU, ovvero ancora meno di quelli del Pepper X.

Sebbene la cucina piccante sia buona, questa volta si è probabilmente varcato ogni limite di sopportazione e gusto.