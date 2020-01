È ufficiale: PocoPhone F2 è in arrivo, ecco il misterioso video teaser

Dopo i primi dettagli di qualche giorno fa, finalmente abbiamo la conferma ufficiale: lo smartphone PocoPhone F2 esiste ed è in arrivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e come potete vedere nel video presente qui sopra, il brand, che è recentemente diventato indipendente da Xiaomi, ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale un misterioso video teaser stile serie TV in cui si accenna all'episodio 1 della seconda stagione di POCO. In realtà, si tratta chiaramente di un modo originale per informare gli appassionati del prossimo arrivo del successore dell'acclamato PocoPhone F1 (qui trovate la nostra recensione di quest'ultimo).

Oltre a questo, l'account Twitter di POCO ha pubblicato una lettera dedicata ai fan dell'azienda, in cui in sostanza si dice che con il primo smartphone sono state fatte grandi cose, ma adesso è ora di fare il passo successivo e POCO è preparata. Inoltre, la società ha promesso che ulteriori informazioni arriveranno domani 22 gennaio 2020.

Nel frattempo, PocoPhone F1 ha ricevuto a sorpresa l'aggiornamento ad Android 10. Per il resto, il fatto che il teaser parli di stagioni ed episodi sembra lasciare intendere che l'azienda stia lavorando a più dispositivi. D'altronde, alcuni rumor stanno andando in questa direzione già da diversi giorni. Staremo a vedere.