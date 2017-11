Ufficiale Razer Phone, smartphone pensato per il gaming con FFXV e Tekken

Durante un apposito evento attualmente in corso , è stato finalmente annunciato, lo smartphone pensato per il. Andiamo a vedere assieme tutte ledel dispositivo in questione.

La caratteristica peculiare di questo Razer Phone è sicuramente il display proprietario IGZO WQHD (2560x1440 pixel) da 5.72 pollici con refresh rate di 120 Hz, una novità per il mercato degli smartphone (se escludiamo alcuni dispositivi Sharp arrivati esclusivamente nella terra del Sol Levante). Lo smartphone farà uso anche della nuova tecnologia Ultramotion, definita come "il G-SYNC di NVIDIA all'ennesima potenza". Per quanto riguarda il comparto audio, Razer Phone sarà il primo smartphone certificato THX, con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, 24-bit DAC, due speaker frontali e due amplificatori dedicati. Sotto la scocca troveremo una CPU Qualcomm Snapdragon 835, attualmente il massimo disponibile sul mercato, accompagnato da ben 8GB di RAM e 64 di memoria interna (espandibile tramite microSD). Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo una dual camera posteriore da 12MP con Seamless Zoom. Il sensore anteriore è da 8MP. Non manca anche il sensore di impronte digitali, questa volta posto lateralmente. Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat, con l'update ad Oreo che arriverà nel Q1 2018. Sarà disponibile anche una versione personalizzata da Razer del popolare Nova Launcher. In particolare, esso sarà già preinstallato in versione Prime. La batteria è da 4000 mAh con Quick Charge 4+. Durante la conferenza, è stata promessa un'autonomia di circa 7 ore giocando ad Hearthstone. Lo smartphone possiede anche un sistema di dissipazione custom con heatpipe che collegano processore e memoria alla scocca. Per quanto riguarda il software proprietario di Razer, è stato annunciata Game Booster, applicazione che permetterà di creare dei "profili" relativi ad ogni singolo videogioco, scegliendo se ottimizzare le prestazioni oppure la durata della batteria. Ci sarà anche un Theme Store, con molti temi gratuiti dedicati a diversi giochi.



Per quanto riguarda i titoli disponibili, durante la conferenza sono state annunciate delle versioni mobile di Final Fantasy XV e Tekken, entrambi i titoli dovrebbero girare a 120 FPS alla risoluzione 2K. E' stata annunciata anche una "esclusiva temporale" per Razer Phone: Ultrahunt. Oltre ai titoli in questione, è stata annunciata una partnership con altre diverse software house (come Nexon) che porteranno alcuni titoli su Razer Phone.

Basterà questo a creare un vero e proprio smartphone da gaming e a convincere anche i videogiocatori più incalliti a dare una chance al mondo mobile? E' una sfida molto ardua, ma staremo a vedere.

Razer Phone verrà commercializzato in Europa a partire dal 17 novembre (i preordini sono già aperti sin da ora) ad un prezzo di 769 euro.