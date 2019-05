Ufficiale anche Redmi K20: si parte da 289 Dollari per la versione base

Si è da poco concluso l'evento di presentazione della nuova serie Xiaomi Redmi K20. A fianco del modello ultratop, il Redmi K20 Pro, la società cinese ha svelato anche il resto della gamma, caratterizata da un modello "base" con specifiche molto interessanti ed un prezzo accessibile.

Il Redmi K20 prende in prestito dal modello top di gamma il display AMOLED (notch-less) con sensore per le impronte digitali incorporato, la fotocamera per i selfie da 20 megapixel e la tripla lente posteriore da 48 megapixel, ma invece del sensore Sony IMX586 è presente una lente IMX582.

La batteria invece è da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 18W, mentre sotto la scocca al posto del chip Snapdragon 855 di Qualcomm troviamo lo Snapdragon 730. Sul mercato arriverà da una versione con massimo 6 gigabyte di RAM, mentre a livello di memoria arriverà fino a 128 gigabyte.

Di seguito tutte le configurazioni con i relativi prezzi:

6 GB di RAM + 64 GB di memoria - 1.999 yuan ($ 289)

6 GB di RAM + 128 GB di memoria - 2.099 yuan ($ 304)

Come il modello K20 Pro, saranno disponibili sul negozio varie colorazioni, tra cui Red, Glacier Blue e Carbon Fiber.

Le prevendite partiranno oggi alle 18:00 in Cina, mentre le vendite pubbliche del modello K20 partiranno il 1 Giugno, dieci giorni prima del K20 Pro.