Ufficiale: il ritorno di Champions League tra Real Madrid e Juventus in chiaro su Canale 5

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma è finalmente arrivata la notizia che tutti i tifosi stavano aspettando: Mediaset trasmetterà in chiaro su Canale 5 il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus.

La notizia è stata data dalla stessa emittente nella serata di ieri, attraverso una breve nota apparsa sul sito web: "MERCOLEDÌ 11 APRILE ALLE 20.45 - I bianconeri volano a Madrid e scendono in campo per il ritorno dei quarti di finale. Unico obiettivo: vincere. Dopo l'incredibile spettacolo dell'andata allo Stadium (0-3), i bianconeri ora dovranno darsi da fare per recuperare i gol subiti. Unico obiettivo: vincere".

Un appuntamento assolutamente imperdibile quindi per tutti i tifosi, specialmente i sostenitori della squadra di Torino, per quella che potrebbe essere l'ultima partita in Champions League della stagione.

L'impresa, per i bianconeri, è ardua: vincere con almeno tre gol di scarto in casa del Real Madrid campione d'Europa in carica sarà tutt'altro che facile, ma le parole pronunciate dall'allenatore Massimiliano Allegri e dal difensore Giorgio Chiellini lasciano trasparire fiducia, nonostante la portata dell'avversario, che conta tra le sue fila il fenomeno portoghese e Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, che all'andata ha deliziato i tifosi con lo splendido gol in rovesciata già finito negli annali.