È ufficiale: ecco il nome del rover della NASA che andrà su Marte quest'anno

Dopo la fase di votazione aperta a tutti, la NASA ha ufficialmente svelato il nome del rover che andrà su Marte quest'anno, nel contesto della missione Mars 2020.

Ebbene, come potete vedere sul sito ufficiale della NASA, il nome scelto per il rover che verrà lanciato nell'estate 2020 è Perseverance. Il vincitore è quindi il piccolo Alexander Mather di Springfield (Virginia), che ha voluto spiegare il nome scelto in questo modo: "Curiosity. InSight. Spirit. Opportunity. Se ci pensate, tutti questi nomi dei precedenti rover si rifanno a qualità che possediamo come esseri umani. Siamo sempre curiosi e cerchiamo opportunità. Abbiamo lo spirito e l'intuizione per esplorare la Luna, Marte e oltre. Ma, se i rover devono rappresentare le nostre qualità come razza, ci siamo persi la cosa più importante: la perseveranza.

In quanto esseri umani, ci siamo evoluti in creature che possono imparare ad adattarsi a qualsiasi situazione, non importa quanto dura. Siamo degli esploratori e probabilmente incontreremo molte battute d'arresto mentre cercheremo di andare su Marte. Tuttavia, possiamo perseverare. Noi, non come nazione ma come esseri umani, non ci arrenderemo. Anche di fronte a perdite amare come Opportunity e Vikram 2, l'umano persevererà sempre in futuro".

Vi ricordiamo che, poco prima dell'apertura delle votazioni, Lori Glaze, direttrice della Planetary Science Division della NASA, aveva aveva commentato la missione Mars 2020: "Questo rover è la prima tappa di una missione di andata e ritorno su Marte che farà avanzare la comprensione in settori scientifici chiave come l'astrobiologia. [...] Il nome scelto contribuirà a definire la personalità unica di questo rover tra la nostra flotta di veicoli spaziali marziani."