È ufficiale: Samantha Cristoforetti sarà la prima comandante europea della ISS!

"AstroSamantha" colpisce ancora: a marzo scorso l'astronauta italiana ci aveva informato che sarebbe tornata nello spazio intorno all'anno 2022, ma non aveva rivelato molto altro, mantenendo un certo riserbo. Ora sembra invece che tutti gli altarini siano stati scoperti, portando notizie eccezionali.

Come avete già appreso dal titolo, Samantha Cristoforetti tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2022, questa volta in veste di comandante. È la prima volta che questo ruolo viene affidato ad un'astronauta donna europea, ma non è la prima volta invece che capita ad italiano in generale (quel traguardo l'ha guadagnato nel 2019 Luca Parmitano, altro astronauta connazionale).

Dunque l'astronauta più amata dagli italiani tornerà nuovamente sulla ISS, e lo farà grazie ad un navetta Crew Dragon della SpaceX. Due mesi fa girava voce che la Cristoforetti avrebbe utilizzato un "veicolo commerciale", ma adesso sappiamo trattarsi dell'ormai immancabile navetta della SpaceX, che sta onorando il suo contratto di lavoro con la NASA in modo esemplare.

La partenza avverrà dal suolo statunitense, una cosa nuova per l'astronauta italiana, dal momento che i suoi voli nello spazio hanno sempre preso piede dal territorio del Kazakistan, dal "Cosmodromo di Bajkonur". Anche l'addestramento della Cristoforetti si svolgerà per lo più su suolo americano.

La missione sarà la "Expedition 68", e sarà il quarto volo nello spazio per la Cristoforetti e il secondo di lunga permanenza sulla ISS. Non possiamo far altro che chiudere questa news facendo i nostri complimenti e i migliori auguri ad un'icona e ad una donna forte che ci rende fieri di essere italiani: complimenti Samantha!