Ufficiale: Samsung annuncerà i suoi nuovi televisori QLED 8K tra qualche giorno

Samsung ha utilizzato un modo diverso dal solito per annunciare la presentazione dei suoi nuovi televisori QLED con risoluzione 8K (7680 x 4320 pixel). Al posto di usufruire del web, infatti, la società sudcoreana ha affisso dei cartelli pubblicitari a Berlino, città dove avrà luogo la prossima edizione dell'IFA.

In particolare, la fiera in questione si terrà dal prossimo 31 agosto fino a mercoledì 5 settembre. Qualche mese fa, Samsung aveva rilasciato alcuni dettagli in merito alla nuova gamma di televisori di questo tipo e, guardando attentamente l'immagine pubblicata su Twitter da Léo D, essa sembra rimandare ai modelli da 65, 75 e 82 pollici di cui si parlava allora.

I televisori QLED 8K in questione dovrebbero, dunque, avere un refresh rate di 120 Hz, picchi di 4000 cd/m2-nits e una copertura dello spazio colore BT.2020. Non dovrebbe mancare anche la tecnologia AI Technology, che migliorerà, tramite appositi algoritmi di machine learning, la qualità di audio e immagini. Inoltre, nel 2019, dovrebbe arrivare anche un modello QLED 8K da ben 98 pollici.

Per ora, non abbiamo ulteriori dettagli in merito, ma sembra proprio che presto ne sapremo di più. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo di tenervi informati in merito.