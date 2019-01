Ufficiale, Samsung presenterà il suo smartphone pieghevole il 20 febbraio

Non più questione di rumor, ma una solida conferma direttamente da Samsung: lo smartphone pieghevole dell'azienda coreana sarà presentato nel corso dell'evento Unpacked il prossimo 20 febbraio. Nel frattempo dal sito tedesco AllAboutSamsung arrivano delle succose nuove indiscrezioni sulle specifiche del device.

E partiamo proprio da queste, dai rumor sul nuovo smartphone pieghevole con Infinity Flex Display che sembrerebbero arrivare proprio da fonti certe interne a Samsung, anche se ovviamente è comunque opportuno prendere il tutto con grande cautela, perché di confermato, fino al 20 febbraio, ci sarà davvero poco.

12GB di RAM

Storage interno fino ad 1TB di memoria (!)

Taglio di prezzo, come è piuttosto ovvio, ben sopra i 1.000€

4.400 mAH, con una coppia di due batterie da 2.200 mAh

Dopo un periodo di stagnazione del mercato smartphone —testimoniato dal calo delle aspettative di crescita lato vendite— con device per caratteristiche e design sempre più simili tra di loro, e una innovazione che si faceva sempre più lenta, sembra che siamo ormai vicinissimi a vedere una nuova generazione di smartphone, in grado da costituire un punto di svolta decisivo per l'industria. Gli smartphone pieghevoli. Anche se, ovviamente, la parola finale l'avranno solo i consumatori, gli unici con il potere di decidere se dovrà essere questo il nuovo volto degli smartphone, o se rispedire al mittente una novità dalla portata di disruption particolarmente notevole.

Sapremo tutto, o quasi, il 20 febbraio quando lo smartphone pieghevole di Samsung sarà presentato all'evento Unpacked. "Il futuro si rivela. 20 febbraio", recitano i cartelloni pubblicitari della compagnia, giocando tra l'ambiguità della parola coreana per rivelare, che significa anche aprirsi, proprio come lo schermo del nuovo device. All'evento sarà presentato anche il Samsung Galaxy 10.