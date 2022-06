Ufficiale il sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP: girerà video in 8K a 30 FPS

Dopo aver visto le prime fotografie del nuovo sensore Samsung ISOCELL HP1, arriva finalmente oggi l'annuncio ufficiale della lente Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP da parte dell'azienda di Suwon. Secondo Samsung, l'obiettivo offre i "pixel più piccoli in tutta l'industria".

L'ISOCELL HP3, infatti, dovrebbe avere dei pixel di soli 0,56 μm, il 12% in meno rispetto alla lente ISOCELL HP1, lanciata lo scorso anno da Samsung e finora ancora inutilizzata sugli smartphone. L'obiettivo di nuova generazione, inoltre, sembra promettere un auto-focus più rapido e un HDR più nitido grazie alle nuove tecnologie e ai più recenti algoritmi di stacking delle immagini.

Tecnicamente, l'ISOCELL HP3 non è il primo obiettivo da 200 MP di Samsung, poiché il capostipite della lineup di lenti top di gamma di Suwon è l'obiettivo ISOCELL HP1, presentato nove mesi fa ma ancora mai pubblicato sul mercato, poiché non è ancora stato implementato sotto la scocca di alcuno smartphone.

L'HP1, però, aveva dei pixel di dimensione decisamente più elevata rispetto all'HP3, pari a 0,64 μm. Inoltre, l'ISOCELL HP3 sarà il 20% più piccolo del predecessore. In più, il nuovo sensore garantisce anche il pixel binning 4-in-1 per realizzare fotografie a 50 MP con pixel da 1,12 μm, nonché il binning 16-in-1, che scatta foto in 12,5 MP e che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le immagini scattate in condizioni di luce pessime.

Il sensore, inoltre, può girare video in 4K a 120 FPS e in 8K a 30 FPS, una novità quasi assoluta per gli smartphone e che dovrebbe rendere i device che monteranno l'ISOCELL HP3 paragonabili, almeno in termini fotografici, alla fotocamera degli iPhone 14, la quale dovrebbe essere stata pensata proprio per i video in 8K.

Infine, l'obiettivo garantisce un output di immagini con 4 trilioni di colori, per una profondità di colore a 14-bit: a confronto, l'ISOCELL HP1 garantiva "solo" 68 miliardi di colori, circa 64 volte in meno rispetto ai colori promessi da Samsung per la sua nuova lente. Ad ogni modo, il sensore dovrebbe arrivare su Samsung Galaxy S23 all'inizio del prossimo anno.