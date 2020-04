È ufficiale: lo smartphone Lenovo Legion supporterà la ricarica a 90W

Uno dei maggiori trend legato al mondo degli smartphone è sicuramente quello relativo alla velocità di ricarica dei dispositivi mobili. Infatti, recentemente abbiamo visto diversi smartphone spostarsi sopra i 30W e stanno emergendo tecnologie sempre più avanzate che permettono di caricare il dispositivo in pochi minuti.

Ebbene, adesso c'è anche un'altra azienda che sta cercando di puntare il più in alto possibile da questo punto di vista. Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Gizchina, Lenovo ha annunciato che il suo prossimo smartphone da gaming Legion, che verrà annunciato prossimamente, avrà il supporto alla ricarica rapida a 90W (come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia). Insomma, l'azienda cinese potrebbe avere a disposizione una delle tecnologie di ricarica più rapide del mercato.

Per quanto riguarda invece, la scheda tecnica di Lenovo Legion, vi ricordiamo che i precedenti rumor descrivevano uno smartphone montante un processore Qualcomm Snapdragon 865 e una batteria da 5050 mAh. Non dovrebbero mancare anche RAM LPDDR5, memoria interna UFS 3.0 e display con un refresh rate di 144 Hz. Non sappiamo quando l'azienda cinese deciderà di annunciare il suo smartphone da gaming, ma probabilmente il momento clou si sta avvicinando, vista la pubblicazione del teaser.

Crediti immagine copertina: PriceBaba.