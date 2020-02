Ufficiale il primo smartphone con Snapdragon 865: battuto sul tempo Samsung Galaxy S20

Fino ad oggi, tutti si aspettavano che Galaxy S20 sarebbe stato il primo smartphone a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 865. Tuttavia, qualcun altro è riuscito ad anticipare la società sudcoreana, perlomeno per quanto riguarda l'annuncio.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e Gizmochina, l'azienda cinese ZTE ha annunciato ufficialmente il suo smartphone top di gamma Axon 10s Pro, battendo così sul tempo Samsung e la sua gamma Galaxy S20. Tuttavia, sembra che il dispositivo di Samsung possa comunque essere il primo smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 865 ad arrivare nelle mani dei consumatori.

Vi ricordiamo che il processore coinvolto è stato annunciato lo scorso dicembre e stiamo parlando di un SoC octa-core operante alla frequenza massima di 2,84 GHz. Oltre a quest'ultimo, ZTE Axon 10s Pro monta uno schermo AMOLED da 6,47 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e notch "a goccia", 12GB di RAM LPDDR5, 256GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.7) + 8MP (f/2.4, teleobiettivo) + 20MP (f/2.2, grandangolare, 125 gradi) e una batteria da 4000 mAh. Chiaramente, non mancano tutte le connettività del caso, Wi-Fi 6 e 5G compresi. Per maggiori dettagli sul dispositivo, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di ZTE.

Non abbiamo alcun dettaglio per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità dello smartphone e per il momento sembra che l'azienda cinese abbia semplicemente voluto effettuare l'annuncio prima di Samsung.