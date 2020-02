Ufficiale uno smartphone con Windows 10 Pro: app Android compatibili e ampia batteria

A sorpresa, è stato annunciato ufficialmente uno smartphone con Windows 10 Pro in grado di far girare anche le applicazioni Android. Il costo non sembra nemmeno essere poi così elevato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Windows Central e come scritto da Emperion su Twitter, lo smartphone coinvolto si chiama Nebulus e dispone del sistema operativo Windows 10 Pro basato su piattaforma ARM. Il dispositivo presenta anche il logo di Windows 10 in basso nella backcover e sembra che l'azienda di Redmond abbia aiutato Emperion nella realizzazione di Nebulus.

Il comparto hardware comprende un processore Snapdragon 845 overcloccato, un singolo slot per la SIM e la possibilità di utilizzare una desktop mode. Molto interessante anche la compatibilità con le applicazioni Android, anche se al momento non ci sono molte informazioni in merito a come funzionerà questo aspetto. Per il resto, è stata confermata la presenza di una doppia fotocamera posteriore da 13MP, di una fotocamera frontale da 10.5MP, di un Cosmos Display da 6,19 pollici, di una batteria da ben 6000 mAh, di 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB) e di speaker con tecnologia Dolby Audio.

Il prezzo dovrebbe partire da 549 sterline (circa 660 euro al cambio attuale). La disponibilità al momento sembra essere prevista per il mercato UK. Nebulus arriverà mai in Europa? Staremo a vedere.