Ufficiale lo 'smartwatch' da oltre 300000 euro che non mostra nemmeno l'ora

Un tempo gli orologi e in seguito gli smartwatch venivano utilizzati per guardare l'ora, ora a quanto pare per alcuni sono degli oggetti da sfoggiare per far emergere il proprio look. Infatti, è stato realizzato un dispositivo di questo tipo da oltre 300.000 euro che non è nemmeno in grado di farvi vedere se è ora di pranzare o meno.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, lo Swiss Alp Watch Concept Black di H. Moser viene venduto negli USA a un prezzo di circa 350.000 dollari (circa 307.000 euro al cambio attuale) e va chiaramente a rivolgersi al mercato di lusso, dove Rolex sta facendo affari d'oro. Questo "smartwatch" dispone di un design molto simile ad Apple Watch, pur ovviamente con materiali di caratura molto più alta.

Vi starete sicuramente chiedendo come sia possibile che lo Swiss Alp Watch Concept Black non mostri l'ora. Ebbene, i creatori hanno deciso di consentire all'utente di accedere a questa informazione solamente tramite audio. Lo "smartwatch" non ha nemmeno un display, visto che è meccanico e il design è stato realizzato così solamente per essere "cool". Davvero, non stiamo scherzando, potete vederlo direttamente sul sito ufficiale, dove si legge che si tratta "un orologio senza lancette che segna l'ora senza visualizzarla. Il quadrante nero lucido presenta alle ore 6 un tourbillon volante un minuto. E nient’altro. Per sapere che ora è, bisogna usare le orecchie. Come prima dell’elettricità, quando al calare del buio, l'unico modo per conoscere l’ora era ascoltare le ripetizioni dei minuti. H. Moser & Cie. si rifà ad una tradizione orologiera di grande prestigio per giocare con i contrasti: questa creazione minimalista integra una ripetizione minuti e un tourbillon con cassa rettangolare che assomiglia a uno smart watch".