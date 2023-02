È ufficiale: lo smog causa danni al cervello in sole 2 ore

Solo poche ore fa abbiamo scoperto che l'inquinamento è il vero nemico dei giocatori di scacchi, ma può creare anche problemi al cervello? L'incredibile risposta, è nel nuovo studio di alcune università canadesi.

"Per molti decenni gli scienziati hanno pensato che il cervello potesse essere protetto dagli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico, tuttavia il nuovo studio offre nuove prove". Ad affermare ciò è il dott. Chris Carlsten, docente di medicina respiratoria alla British Columbia in Canada.

La ricerca canadese è stata condotta su 25 volontari sani esposti per 129 minuti a due condizioni: ad aria pulita e filtrata oppure ai gas di scarico di veicoli diesel, accuratamente diluiti e invecchiati per garantire le reali condizioni delle strade di città. Gli stessi soggetti, sono stati inoltre sottoposti a risonanza magnetica funzionale (fMRI) sia prima che dopo il test, al fine di valutare le condizioni di una specifica rete neurale del cervello che ne regola le attività di base definita "DMN", ovvero Default Mode Network.

Si tratta di un sistema di fondamentale importanza in vari compiti cognitivi, oltre che per la memoria ed il pensiero introspettivo. Dai risultati è emerso che l'esposizione prolungata allo smog provoca una diminuzione della connettività in ampie regioni della DMN.

Per valutare l'importanza di tali dati, bisogna sottolineare come vari studi precedenti affermino l'esistenza di una forte associazione fra una connettività funzionale alterata proprio della DMN e comparsa di sintomi depressivi.

Ciò che risulta preoccupante è come le emissioni dovute al traffico intenso, interrompano in pochissimo tempo questi stessi circuiti. Se da una parte abbiamo infatti trovato la nostra arma segreta contro l'inquinamento, dall'altra il problema appare molto più grave di quanto pensassimo, con queste nuove informazioni che necessitano ovviamente di ulteriori studi per capire se un'esposizione cronica, determini conseguenze a lungo termine.