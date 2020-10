È ufficiale: il solare è l'elettricità più economica della storia

Secondo un nuovo rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) il solare è ora la forma di elettricità più economica da costruire per le società di servizi. Una buona notizia per il futuro del nostro pianeta.

Secondo il report World Energy Outlook 2020 (presentato martedì 13 ottobre), infatti, il costo del fotovoltaico è calato del 20-50% rispetto l’anno scorso. Il documento presentato, inoltre, offre quattro percorsi possibili da intraprendere fino al 2040, tutti caratterizzati da un forte aumento dell’utilizzo di energie rinnovabili. Lo scenario principale prevede un aumento del 43% della produzione solare entro vent'anni.

Ciò significa che allo stesso tempo la tecnologia dei pannelli (che ha fatto grandi passi avanti di recente) diventerà sempre più efficiente e i prezzi di quelli base continuano a diminuire. Per capire il grande risultato raggiunto dall'energia solare, basti pensare che un MWh arriva a costare in alcune zone anche meno di 20 dollari. Il carbone, invece, costa attorno ai 55 dollari per MWh.

Le raccomandazioni dell'AIE includono proiezioni e calcoli per tutte le energie rinnovabili e per il nucleare (già realtà forse nel 2025). Il solare è ben posizionato per esplodere nei prossimi 10 anni, sempre secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, perché in questo momento si trova nel punto debole del basso costo e della crescente disponibilità.