È ufficiale: gli spazi verdi ci mantengono più... giovani!

Una nuova ricerca pubblicata su Science of the Total Environment, potrebbe aver trovato una potenziale spiegazione per alcuni di questi benefici: le persone che vivono in aree circondate dalla natura tendono ad avere un’età biologica più giovane.

Iniziamo col ricordare subito che i telomeri sono delle strutture fondamentali presenti all’interno delle nostre cellule. Sono delle sezioni che si trovano infatti all’interno del DNA e precisamente alle estremità di ciascuno dei nostri 46 cromosomi, impedendo alla molecola genetica di disfarsi, proteggendo le estremità stesse. Appare dunque chiaro che questa volta non parleremo degli effetti di un giardino privato sui livelli di stress.

Considerando che ogni volta che una cellula si divide i telomeri al suo interno si accorciano, si arriverà al punto in cui la cellula non sarà più in grado di dividere il suo materiale genetico. Ecco perché vengono considerati fondamentali come indice di longevità biologica.

"Sappiamo che molte variabili, come lo stress, possono influenzare la velocità con cui i nostri telomeri si consumano", affermano i ricercatori stessi.

Il team guidato dall'ecologo sociale Aaron Hipp della North Carolina State University, ha analizzato nello specifico 7.827 persone e i loro ambienti di vita quotidiana. I risultati dimostrano che coloro che vivono in aree piene di parchi, giardini o alberi, avevano telomeri più lunghi.

"Questo studio è stato un tentativo di quantificare gli impatti benefici dello spazio verde a livello cellulare e la misura in cui lo spazio verde può aiutare a compensare i danni ambientali", afferma. In realtà è noto da tempo che gli spazi verdi sono in grado di ridurre lo stress in molti modi, ma fino ad ora non si erano osservate variazioni a livello cellulare.

Le piante sono infatti in grado di proteggerci e riescono ad isolarci dall’ambiente stressante quotidiano. Diminuiscono l'inquinamento atmosferico e acustico e incoraggiano (ovviamente) l’attività fisica e le interazioni sociali.

Tentando di quantificare però questo vantaggio biologico, il team ha stimato che vivere nei pressi di spazi verdi potrebbe ridurre l’età biologica di una persona da 2,2 a 2,6 anni. Non proprio un risultato da sottovalutare, anche considerando purtroppo ciò che accade alle nostre foreste oramai ogni anno.