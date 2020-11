Ufficiale: gli Stati Uniti sono fuori dall'accordo sul clima di Parigi

Gli Stati Uniti sono usciti ufficialmente dall'Accordo di Parigi sul clima, lasciando che i più grandi accordi sul cambiamento climatico del mondo vadano avanti senza la partecipazione del secondo più grande emettitore di carbonio del pianeta.

L'amministrazione Trump, infatti, ha formalmente presentato una notifica alle Nazioni Unite per avviare ufficialmente il processo di recesso degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi nel novembre 2019. Il 4 novembre 2020 la sua intenzione è diventata realtà: e gli USA sono usciti ufficialmente dall'importantissimo accordo.

Giorno che cade, in coincidenza, lo stesso giorno delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Il candidato alla presidenza democratica Joe Biden, ha però promesso di rientrare nell'accordo se dovesse essere eletto. L'obiettivo centrale dell'accordo di Parigi è quello di mantenere l'aumento delle temperature globali dovute al cambiamento climatico ben al di sotto dei 2 °C sopra i livelli preindustriali, con la speranza di limitarlo a soli 1.5 °C.

Gli Stati Uniti sono il secondo più grande produttore mondiale di emissioni di gas serra dopo la Cina (che ha già dichiarato le sue intenzioni di ridurre a zero le emissioni di carbonio entro il 2060), producendo circa il 15% delle emissioni totali di anidride carbonica del mondo. Insomma, una grande e brutta notizia per il pianeta e per tutti i suoi abitanti.