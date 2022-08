Ufficiale la tastiera di Sonic: trovare i tasti potrebbe essere un'impresa

Di stranezze in ambito computer se ne sono viste tante nel corso degli anni. Per intenderci, di recente su queste pagine vi abbiamo messo a conoscenza della reale esistenza del PC acquario. Adesso, però, l'annuncio di una strana tastiera di Sonic sta scatenando l'ilarità del Web.

Il motivo? Stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e Gizmodo, nonché come potete vedere nelle immagini presenti a corredo della notizia, la parte superiore dei tasti vede raffigurati degli artwork. Ci sono tre stili diversi, ovvero Sonic x Higround Adventure, Sonic x Higround Dreamcast e Sonic x Higround Green Hill. Il design è interessante, ma non sono in pochi ad aver notato un "dettaglio" non di poco conto.

Come individuare quali sono i tasti? Non preoccupatevi (o meglio, forse un po' sì): si è deciso di inserire le indicazioni sui tasti a lato di questi ultimi. In parole povere, guardando la tastiera dall'alto non vedrete nulla, se non l'artwork del modello scelto, mentre guardando la tastiera dalla posizione in cui siete seduti dovreste quantomeno scorgere le indicazioni. Insomma, si fa riferimento a tastiere meccaniche con switch TTC Speed Silver, che non sembrano aver particolarmente bisogno di indicazioni ben in vista.

Se siete interessati al progetto, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Higround. Da quest'ultimo si apprende che il costo del prodotto è pari a 145 dollari. Certo, trovare i tasti potrebbe poi risultare un'impresa (buona fortuna per Page Up e simili), in quanto non vengono nemmeno indicate le lettere nella parte superiore, ma se conoscete a menadito questa tipologia di tastiere potreste andare "a memoria". Ovviamente sul Web le battute sul fatto che questo prodotto potrebbe rallentare anziché velocizzare la scrittura si sprecano.