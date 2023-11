È ufficiale: anche i topi riescono ad immaginare

Un nuovo studio pubblicato prontamente su Science, ovvero una delle riviste più importanti al mondo, sembra dimostrare che anche i topi siano in grado di... immaginare!

All’interno dell’ippocampo umano, esistono alcuni neuroni definiti volgarmente "cellule di posizione". Queste, risultano utili sia per la memoria che per l’immaginazione. A quanto pare, senza parlare di terapie spinali per topi, anche questi piccoli animali ne possiedono di simili, ma saranno in grado anche di immaginare?

Questi neuroni generano di volta in volta delle "mappe cognitive", che possono rappresentare ambienti ed eventi già visti, o semplicemente immaginati. I ricercatori hanno creato un’interfaccia cervello-macchina (BMI) in grado di decodificare queste mappe negli animali.

I ricercatori hanno quindi posizionato i roditori su dei veri e propri tapis roulant sferici, riportando i loro movimenti in un ambiente di realtà virtuale a 360 gradi visualizzato in diretta su uno schermo.

Una volta che il BMI si è dimostrato pronto, sono stati spenti i vari tapis roulant in modo che i topi potessero viaggiare attraverso il loro ambiente virtuale e ottenere la ricompensa usando solo il pensiero.

"Il topo può effettivamente attivare la rappresentazione dei luoghi nell’ambiente senza andarci. Anche se il suo corpo fisico è fisso, i suoi pensieri spaziali possono raggiungere luoghi molto remoti", ha affermato Chongxi Lai, uno degli autori della ricerca.

Come se non bastasse, dopo aver imparato a navigare virtualmente nuovi ambienti, i topi hanno dimostrato di essere perfettamente in grado di raccogliere e spostare mentalmente un oggetto all’interno di un nuovo ambiente virtuale. Il nome che i ricercatori hanno dato a questo task risulta particolarmente emblematico: "compito Jedi".

"Immaginare è una delle cose straordinarie che gli esseri umani possono fare. Ora abbiamo scoperto che anche gli animali possono farlo e abbiamo trovato un modo per studiarlo", ha affermato l’autore dello studio Albert Lee.

Dopo aver trasmesso l’Alzheimer a dei poveri topi, questa volta i piccoli roditori sorprendono l’intero mondo scientifico. Sicuramente torneremo presto a parlare delle conseguenze di questo studio.