Ufficiale: Twitter cambia logo e diventa l'app X di Elon Musk!

A quanto pare era tutto vero: Elon Musk ha scelto il nuovo logo di Twitter facendo seguito al suo sogno di creare la misteriosa "app per tutto" a partire proprio dalla piattaforma creata da Jack Dorsey per i cinguettii.

Mentre Threads fatica a trattenere i suoi utenti sulla piattaforma, Twitter cerca di dare un calcio al passato evolvendosi in quel qualcosa in più che l'imprenditore sudafricano cova da anni.

Così, tra il 23 e il 24 luglio 2023 è accaduto l'impensabile. Dopo aver indetto un contest per trovare il nuovo logo dell'app "X", Musk ha scelto quello che gli piaceva di più e l'ha reso operativo sul social network, mandando in pensione l'uccellino.

A dire il vero, non è la prima volta che l'eccentrico miliardario cambia logo a Twitter, quindi è ancora presto per dire se si tratta di una mossa definitiva o meno, ma a giudicare dal tenore dei tweet dei dirigenti dell'azienda, Musk incluso, parrebbe proprio di sì. Già in passato, infatti, Musk aveva sostituito il logo di Twitter con Dogecoin, suscitando l'ilarità dei suoi follower e significativi movimenti nel mercato crypto.

È l'alba di una nuova era? Stiamo sul serio assistendo alla nascita del WeChat occidentale? Solo il tempo potrà stabilirlo con certezza, ma Musk ha già dimostrato di voler arrivare fino in fondo nei suoi sogni, a prescindere dalla popolarità e dal successo riscosso.

Nel frattempo, vale la pena ricordare che Twitter ha già attivo il redirect dal dominio X.com.