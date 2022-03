È questo il nome ufficiale dell'ultimo veicolo spaziale di SpaceX

Le navicelle spaziali di SpaceX che hanno accompagnato gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale avevano tutte un nome: Endeavor, Resilience ed Endurance. Una sorta di tradizione che è stata mantenuta anche con il lancio della quarta nave spaziale della compagnia privata di Elon Musk.

L'ultima si chiama "Freedom" - letteralmente "Libertà" - secondo quanto affermato dall'astronauta della NASA Kjell Lindgren, comandante della prossima missione soprannominata Crew-4. "L'Equipaggio numero 4 volerà verso la Stazione Spaziale Internazionale in una nuova capsula Dragon chiamata semplicemente 'Freedom'".

Il decollo dell'equipaggio è previsto per il mese prossimo. Insieme a Lindgren ci saranno altri due colleghi astronauti della NASA e un collega dell'Agenzia spaziale europea. "Il nome celebra un diritto umano fondamentale e l'industria e l'innovazione che emanano dallo spirito umano libero", continua il cosmonauta nella sua affermazione.

Come sottolinea l'astronauta, il nome è un omaggio al razzo Mercury-Redstone 3, conosciuto anche come Freedom 7, che portò il primo astronauta americano, Alan Shepard, nello spazio nel 1961. Anche un nome che sicuramente riguarda l'attuale situazione che si sta verificando in Ucraina dopo l'invasione della Russia, in un momento storico in cui - mai come negli ultimi anni - si inizia a capire il reale significato di "Libertà", qualcosa che forse molti di noi davano per scontato.