Ufficiale: Vodafone blocca gli aumenti alle tariffe mobili e fisse

A seguito della sospensione degli aumenti per le nuove tariffe mensili degli operatori telefonici, annunciata qualche giorno fa dall'AGCM, è arrivata la reazione di uno degli operatori telefonici più importanti del nostro paese.

Vodafone, infatti, ha da poco annunciato di aver deciso di annullare gli aumenti.

La notizia è stata pubblicata direttamente sul sito web ufficiale, su cui l'operatore telefonico ha rivelato che "a partire dalla prima fattura emessa dopo il 5 aprile 2018, per i clienti abbonamento di rete mobile e fissa, i servizi e le promozioni attive subiranno una modifica della periodicità dei rinnovi che diventeranno mensili anziché ogni 4 settimane e saranno fatturati su base bimestrale anziché ogni 8 settimane. Il prezzo di ogni singolo rinnovo, il contenuto dei servizi e delle promozioni resterà invariato".

Sempre in linea con la legge 172 del 4 Dicembre 2017, che è ha stabilito il ritorno alla fatturazione mensile al posto della precedente a 28 giorni, a partire dal prossimo 25 Marzo avverrà la transazione al nuovo sistema, anche per gli utenti ricaricabili che, però, non dovranno fare fronte ad alcun rinnovo. Vodafone infatti sottolinea che "il prezzo di ogni singolo rinnovo, il contenuto dei servizi della promozione resterà invariato".

Importante quindi la scelta di Vodafone, che ha immediatamente deciso di mettersi in linea con le indicazioni del Garante.