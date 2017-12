Ufficiale: Vodafone tornerà alla fatturazione a 30 giorni entro il 4 Aprile 2018

, come ampiamente preannunciato qualche settimana fa, ha annunciato le novità per i propri sistemi di fatturazione dopo l'approvazione dell'Emendamento alla Manovra del Governo che ha vietato la fatturazione a 28 giorni.

L'operatore telefonico rosso, nella fattispecie, ha da poco annunciato che tornerà presto al sistema di fatturazione a trenta giorni, sia per i clienti che dispongono di SIM prepagate che in abbonamento.

La transizione, però, come ampiamente prevedibile non sarà effettiva nell'immediato ed include i tempi tecnici ampiamente messi in preventivo dal Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nell'emendamento presentato al Parlamento.

Vodafone, quindi, in linea con la nuova normativa, non eccederà i 120 giorni previsti dalla legge e reintrodurrà il vecchio sistema di fatturazione a partire dal 4 Aprile 2018, l'ultima data utile per non incorrere in sanzioni da parte delle Autorità Garanti e soprattutto per non risarcire gli utenti.

Un segnale importante, quello dato da Vodafone al mercato ed ai propri utenti, che sicuramente apprezzeranno questa novità. Alla lista sicuramente si aggiungeranno anche gli altri operatori telefonici e soprattutto le pay tv, che erano state a lungo criticate per la decisione di passare alla fatturazione a ventotto giorni.

Ciò che resta da capire è se le nuove offerte che lanceranno gli operatori telefonici saranno più care, dal momento che il passaggio ai 30 giorni, in termini economici, equivale ad una mensilità in meno.