Ufficiale: Windows 10 October Update disponibile al download!

"A moment of your time", l'evento che Microsoft sta tenendo in questo momento a New York, doveva essere dedicato esclusivamente alla nuova gamma di dispositivi Surface e, invece, a sorpresa, è stata annunciata l'immediata disponibilità del nuovo major update di Windows 10.

Ci ha pensato Yusuf Mehdi, Corporate Vice President di Microsoft, a dare l'annuncio, lasciando spiazzato il pubblico. Infatti, tutti si aspettavano una release di October Update verso fine mese e invece il rollout per il download dell'aggiornamento è già partito.

Tra le novità, troviamo un tema dark per Esplora Risorse, una clipboard con funzionalità cloud, l'integrazione con l'app Telefono, una funzionalità Torcia per la Mixed Reality, la tastiera SwiftKey per le interazioni touch e molte altre funzionalità minori e miglioramenti alle prestazioni del sistema. Tuttavia, questa lista potrebbe non essere completa per il fatto che nessuno si aspettava l'annuncio e quindi mancano ancora diverse informazioni all'appello. Vi terremo sicuramente informati in merito.

Per provare ad aggiornare il vostro dispositivo, vi consigliamo di scaricare l'apposito tool ufficiale Microsoft da questo link, oppure di attendere che arrivi normalmente tramite Windows Update.

Insomma, il keynote di Microsoft inizia con il botto, con l'annuncio del major update dell'ultima versione del sistema operativo della società di Redmond. Staremo a vedere gli altri annunci.