Ora è ufficiale: Xiaomi 13 arriva il 1° dicembre insieme a MIUI 14

Un paio di giorni fa, alcuni leak avevano anticipato la data di uscita di Xiaomi 13, spiegando che il nuovo smartphone top di gamma del produttore di Pechino sarebbe stato lanciato il 1° dicembre. Ebbene, ora c'è una conferma ufficiale: Xiaomi ha infatti fissato la presentazione di Xiaomi 13 proprio per il primo giorno del prossimo mese.

Come potete vedere dall'immagine in calce, l'evento di presentazione di Xiaomi 13 si terrà il 1° dicembre alle 19:00 cinesi, corrispondenti alle 12:00 italiane. Insieme a Xiaomi 13 verranno presentati anche Xiaomi Watch S2, Xiaomi Buds 4 e la Custom ROM MIUI 14, che a questo punto dovrebbe essere integrata su Xiaomi 13 fin dal lancio.

L'annuncio da parte di Xiaomi solleva però alcuni interrogativi: il più scottante è sicuramente quello relativo al numero di smartphone che verranno presentati dalla compagnia di Pechino durante l'evento. Lo scorso anno, infatti, accanto a Xiaomi 12, l'azienda aveva lanciato anche Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X. Quest'anno, invece, pare che potrebbero essere messi in vendita Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Ultra, pensionando il mediogamma della linea X.

Tra le altre conferme del poster che anticipa l'annuncio del 1° dicembre, poi, troviamo quella del nome di Xiaomi 13, che a quanto pare non si chiamerà Xiaomi 14, come stabilito inizialmente da alcuni leak, secondo cui Xiaomi avrebbe "saltato" il numero 13 perché considerato sfortunato. Inoltre, nell'immagine scelta per il poster possiamo vedere i bordi piatti di Xiaomi 13, a conferma del fatto che il design dello smartphone sarà mutuato da quello degli iPhone di Apple.

Infine, accanto all'annuncio dell'evento del 1° dicembre compare il logo di Leica, che dunque si conferma come partner di Xiaomi per le fotocamere dei suoi smartphone top di gamma. A questo punto, non resta che aspettare un paio di giorni e scoprire cosa ha in serbo la compagnia cinese per il 2023.