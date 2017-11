Ufficiale: Xiaomi su Amazon Italia dal 23 novembre

Dopo i rumor delle scorse settimane, che avevamo prontamente riportato su queste pagine, è anche arrivata l'ufficialità:debutterà su Amazon Italia a partire dalla prossima settimana.

Almeno al momento del lancio, però, nel listino italiano del gigante degli e-commerce saranno presenti solo tre smartphone, e due varianti per ognuno. Per alcuni di questi ancora non è stata rivelata alcuna data di spedizione ufficiale, mentre altri riportano 23 e 24 Novembre come data di disponibilità.

Di seguito i prodotti che saranno disponibili, con i relativi prezzi:

Tutte le spedizioni beneficeranno del servizio Prime, il che vuol dire che non sono previsti costi aggiuntivi. Fateci sapere, come sempre, attraverso i commenti se avete intenzione di acquistare uno dei prodotti di Xiaomi al debutto nel nostro paese.