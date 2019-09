Trapelano i nuovi Nokia 7.2 e 6.2 con tripla camera e display HDR10

Proprio mentre trapelava il Nokia 2720, è trapelata in rete la nuova lineup di smartphone Android di media fascia del produttore finlandese, ovvero i Nokia 7.2 e 6.2. Si tratta di due smartphone molto simili, che includono delle caratteristiche molto interessanti.

Nokia 7.2

Il Nokia 7.2 sfoggia uno schermo da 6,3 pollici LCD con notch a goccia e risoluzione di 1080p+. Il display supporta l'HDR10 per lo streaming dei contenuti su piattaforme come Amazon Prime Video, ed è in grado di convertire contenuti in SD in HDR.

Sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 660, accompagnato da 4 o 6 gigabyte di RAM a seconda della versione, e 64 o 128GB di memoria eMMC. Nello slot per la SIM è presente un secondo scompartimento che può essere utilizzato o per una seconda scheda, o per la microSD.

Interessante il comparto fotografico, composto da una tripla lente inserita in un modulo a cerchio. La fotocamera principale è da 48 megapixel da 1/2'', ma HMD Global ha implementato un processore d'imaging dedicato che assicura la massima resa grazie alla fusione di sei fotografie. Il secondo sensore invece è ultra-wide da 8 megapixel, con angolo di visione di 118°. Completa il modulo la terza lente da 5 megapixel che attiva gli effetti tipici delle fotocamere Zeiss, tra cui il bokeh.

Sulla scocca frontale invece è presente un sensore da 20 megapixel che utilizza il data binning per migliorare la qualità delle immagini.

Il Nokia 7.2 include una batteria da 3.500 mAh, che può essere caricata tramite l'ingresso USB-C. E' presente anche il connettore da 3,5mm per le cuffie.

L'arrivo sul mercato è previsto per Settembre a 300 Euro per la versione 6/64GB.

Nokia 6.2

Rispetto al modello precedente, le principali differenze sono da ricercare nel modulo fotografico, la cui lente principale diventa da 16 megapixel, completata dalla seconda da 8 megapixel e la terza da 5MP.

Il sensore frontale invece è da 8 megapixel, ma le funzioni in entrambi i casi sono praticamente le stesse.

L'altra differenza più marca è da ricercare nel chipset. Il Nokia 6.2 infatti sfoggia lo Snapdragon 636 octa-core, caratterizzato da 4 core Cortex-A73 ed altrettanti core A53.

Entrambi gli smartphone segnano anche l'addio alla scocca il policarbonato ed alluminio, che fa spazio ad un composito polimerico che secondo HMD è due volte più resistente e pesa la metà. Per la protezione dai graffi invece Nokia si è affidato al Gorilla Glass 3.

Il Nokia 6.2 sarà disponibile ad Ottobre. La variante 3/32GB costerà 200 Euro, mentre quella 4/64GB 250 Euro.

L'expo berlinese ormai è entrato nel vivo ed anche nella giornata di oggi sono previsti nuovi eventi.