Ufficiali NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro, con Dolby Vision ed Atmos

A qualche giorno dalla pubblicazione dei primi rumor, NVIDIA ha annunciato oggi la nuova generazione della Shield TV, che si differenzia dalla precedente per la presenza del chip Tegra X1+, il supporto al Dolby Atmos e Dolby Vision e a nuova tecnologia di upscaling tramite l'uso dell'AI.

Sul mercato arriveranno due nuovi modelli: NVIDIA Shield TV e Shield TV Pro, che offrono esperienze visive eccezionali grazie al nuovo processore Tegra X1+, che garantisce un miglioramento delle prestazioni fino al 25% rispetto al suo predecessore, a cui si aggiunge il supporto al Dolby Vision ed Atmos.

Inoltre, i due modelli sono caratterizzati dalla capacità computazionale di miglioramento della qualità dell'immagine utilizzando l'intelligenza artificiale che aumenta i flussi HD in 4K.

"Questi nuovi modelli rappresentano un grande passo avanti per SHIELD, che ha sempre fornito innovazioni rivoluzionarie nelle nostre case sin dalla sua introduzione cinque anni fa", ha dichiarato Jeff Fisher, Senior Vice President del settore PC di NVIDIA. "Essi offrono senza dubbio il migliore intrattenimento possibile del settore, supportato da Dolby Atmos, Dolby Vision e dalle nostre innovazioni nell'utilizzo dell'IA per migliorare la riproduzione video in streaming".

Shield TV è caratterizzata da un design sottile, che scompare dietro ai dispositivi d'intrattenimento come i TV. E' anche dotata di Gigabit Ethernet e WiFi Dual-Band per una connettività ad altissima velocità.

Il modello Pro invece si basa sul design della precedente generazione ed è dotato di memoria e capacità di storage aggiuntivi, a cui si aggiungono due porte USB e l'esecuzione del Plex Media Server e la connessione di dischi rigidi ad alta capacità o dispositivi USB.

Entrambe sono dotate del nuovo telecomando a batterie AAA, con pulsanti retroilluminati, un localizzatore remoto ed un microfono per la ricerca vocale. A livello software invece troviamo Android TV come sistema operativo.

SHIELD TV e SHIELD TV Pro sono ora disponibili e vengono consegnati negli Stati Uniti, in Canada e in alcuni paesi europei. SHIELD TV è disponibile a partire da 159 € con telecomando. SHIELD TV Pro con telecomando, 3GB di memoria e 16GB di memoria è disponibile a partire da 219 Euro.