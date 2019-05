Ufficiali Pixel 3a e 3a XL: ecco i nuovi smartphone di Google, da 399 Euro

Dopo mesi di indiscrezioni, ed a poche ore dall'ultimo leak, Google ha finalmente annunciato sul palco dell'I/O i Nuovi Pixel 3a e Pixel 3a XL, due nuovi smartphone di fascia media che partiranno da 399 Dollari (399 Euro in Italia).

Confermate praticamente in toto le indiscrezioni delle ultime ore, inclusa quella che portava all'introduzione di un jack da 3,5mm per le cuffie.

I nuovi Pixel 3a includono però una sola fotocamera posteriore, che potrebbe far storcere la bocca a molti visti gli standard del settore. Google però ha affermato che nonostante ciò, i dispositivi sono in grado di scattare foto superiori agli smartphone top di gamma sia in condizioni di scarsa luminosità che utilizzando lo zoom, anche in modalità ritratto con l'effetto bokeh.

Coloro che li acquisteranno avranno storage illimitato gratuito su Google Drive per archiviare le fotografie.

A livello software sono davvero tante le novità, tra cui la modalità in realtà aumentata per Google Maps ed il nuovo Google Assistant.

Per quanto riguarda la batteria, il Google Pixel 3a è in grado di offrire fino a 30 ore di autonomia con una singola carica: la ricarica veloce con soli 15 minuti di ricarica è in grado di garantire fino a 7 ore di durata. Le ottimizzazioni software invece calibreranno il consumo energetico in base alle abitudini.

Come nel caso di Pixel 3, anche la nuova linea è disponibile in due taglie: il modello standard da 5,6 pollici e quella XL da 6 pollici, ovviamente senza alcun tipo di notch. Il display da 5,6 pollici ha una risoluzione di 2220x1080 pixel OLED, mentre quello più grande ha un pannello da 6 pollici.

Altre caratteristiche includono 64 gigabyte di storage, Snapdragon 670 come processore, GPU Adreno 615, 4 gigabyte di RAM e batteria da 3.000 mAh.

Gli smartphone saranno disponibili già da oggi anche in Italia, direttamente sullo store ufficiale. Il modello XL parte da 479 Euro.