Ufficiali gli speaker per gli occhiali e lo smartphone con componenti scelti dall'utente

L'inizio dell'anno è per il mondo tecnologico quel periodo in cui le aziende si sbizzarriscono per cercare di catturare l'aria di novità che si respira nei primi giorni del mese di gennaio. D'altronde, siamo in pieno clima CES (Consumer Electronics Show), fiera che quest'anno si terrà in edizione digitale dall'11 al 14 gennaio 2021.

Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore siano arrivati due annunci atipici: degli speaker per occhiali e uno smartphone con alcuni componenti scelti dall'utente. Partendo dai primi, stando anche a quanto riportato da Engadget, JLab Audio ha creato degli speaker true wireless, chiamati JBuds Frames, da posizionare direttamente sulle astine degli occhiali.

Si tratta di una soluzione differente rispetto a quelle già presenti sul mercato, in quanto in questo caso non bisogna acquistare degli appositi occhiali, ma gli altoparlanti si applicano direttamente alla montatura già esistente. Insomma, potete usare questi speaker con i classici vostri occhiali da vista o da sole. Gli altoparlanti pesano 11,7 grammi, hanno driver da 16,2 mm e dispongono di certificazione IPX4. Non mancano dei pulsanti per accettare le chiamate, modificare il volume e impostare il profilo EQ. Il prodotto dovrebbe arrivare a inizio primavera 2021 a un prezzo di 50 dollari.

Per quel che concerne, invece, lo smartphone con alcuni componenti scelti dall'utente, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Lava ha recentemente svelato la sua nuova lineup di dispositivi. Il progetto che ha attirato di più si chiama tuttavia myZ ed è un portale che consente di configurare a piacimento il proprio smartphone. Per intenderci, i componenti che si possono scegliere sono fotocamera anteriore, fotocamera posteriore, RAM, memoria interna e colorazione. Le altre specifiche sono invece "fisse". Le combinazioni possibili sono 66. Il progetto è attualmente disponibile solamente in India e sicuramente non siamo ai livelli di uno smartphone modulare, ma potrebbe trattarsi di una trovata interessante per il futuro.