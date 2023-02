Questo è ufficialmente il cane più vecchio mai vissuto: ha un'età incredibile

La vita media di un cane dipende dalla sua taglia e dalla razza, ma è facile affermare che queste creature difficilmente superano i 15 anni di età. Tuttavia alle volte ci sono delle grandi eccezioni: se ci sono nel mondo umano, esistono anche nel mondo canino e Bobi, il cane vivente più anziano del mondo, ne è un grande esempio.

Il cucciolone ha 30 anni e 268 giorni e il Guinness dei primati lo ha già premiato con un doppio encomio: oltre a essere il canide più vecchio esistente, detiene anche il primato di cane più anziano ad aver vissuto sul pianeta (imbattuto precedentemente da oltre otto decenni da un bovaro australiano chiamato Bluey vissuta 29 anni e cinque mesi).

Il detentore del nuovo record, di razza Rafeiro do Alentejo, vive nel villaggio di Conqueiros, nel Portogallo occidentale. Con una longevità media di 12-14 anni, Bobi ha raddoppiato l'aspettativa di vita della sua razza. L'età del migliore amico dell'uomo è stata confermata anche dalla struttura veterinaria del suo comune ed è verificata dal database ufficiale degli animali domestici del governo portoghese.

Molto probabilmente sono i geni del DNA della famiglia del cane ad essere speciali: sua madre, Gira, ha vissuto per 18 anni, e un altro parente di Bobi, Chicote, è rimasto in vita fino ai 22. Il pet non segue una particolare dieta e si nutre col cibo che mangiano suoi proprietari (ma senza i condimenti) e beve più di un un litro di acqua al giorno.

