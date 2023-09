È stata ufficialmente scoperta un'antica lingua totalmente sconosciuta

Precisamente su delle tavolette di argilla rinvenute in alcune antiche rovine in Turchia già celebri in tutto il mondo, è possibile leggere una lingua mai scoperta prima. Chi la parlava? E cosa ci sarà mai scritto? Proviamo a fare un po' di chiarezza.

Questa volta non parliamo della nostra lingua dei segni italiana, ma di una scoperta realmente incredibile, totalmente avvolta dal mistero. Il ritrovamento è stato effettuato a Boğazköy-Hattusha, conosciuta anche come Hattusa. Si tratta dell’antica capitale dell'impero ittita, oramai divenuto un sito archeologico situato nella Turchia centro-settentrionale, divenuto patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1986.

Questo celebre popolo del passato, ci ha lasciato quasi 30.000 tavolette di argilla con scritte cuneiformi nel sito di Boğazköy-Hattusha. Fino ad oggi però, nessuno tra questi era scritto con un linguaggio differente dall’ittita stesso.

È bene precisarlo subito: siccome stiamo parlando di una lingua appena scoperta, non sappiamo ancora esattamente cosa significhi, sebbene sia già possibile intuirne il senso generale. Si tratta infatti di un linguaggio parlato probabilmente dalla gente di Kalašma, un'area all'estremità nord-occidentale. Le caratteristiche della lingua presentano anche evidenti somiglianze con il luvio, ovvero una delle lingue più diffuse in quegli anni.

Al momento, i ricercatori ritengono che che la tavoletta parli di un antico rituale di culto svolto proprio a Kalašma.

Infine, per quanto possa apparire decisamente insolita per il luogo in cui si trova, appartiene ugualmente al ceppo di lingue indoeuropee. Si tratta infatti di una delle famiglie linguistiche più importanti e diffuse in Europa e non solo.

Non sappiamo se l’IA aiuterà a decifrare l’antica lingua, ma sicuramente ogni scoperta di questo genere porta inevitabilmente con sé decine di domande e curiosità che prima o poi verranno sicuramente soddisfatte.