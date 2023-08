Abbiamo ufficialmente l'unità di misura per il nulla... ed è una grande notizia

Quando un mago afferma che non ha nulla nascosto all'interno della sua manica, siamo naturalmente portati a cercare trucchi o sorprese. Ma quando un produttore di microchip di alta qualità afferma che il suo spazio è un vuoto perfetto, è fondamentale potersi fidare di lui... perché non possiamo fare altrimenti!

Il motivo è semplice: anche una singola particella di polvere o una molecola di inquinante potrebbe compromettere l'incredibile tecnologia dietro il chip.

Ecco dove entra in gioco l'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia degli Stati Uniti (NIST). Gli scienziati hanno perfezionato e validato un processo, su cui lavorano da tempo, per misurare con precisione le pressioni del gas estremamente basse all'interno di uno spazio confinato. Questo nuovo metodo promette di fornire a ricercatori e industrie un modo rivoluzionario per raggiungere il "nulla".

Misurare un vuoto di tale livello non è affatto semplice. Tradizionalmente, gli esperti si affidavano a dispositivi che utilizzavano le particelle di gas rimanenti come "ponti" per gli elettroni o caricavano queste particelle e le raccoglievano per contarle. Il team del NIST, però, ha avuto un'idea brillante. Hanno notato che gli atomi metallici freddi, tenuti in trappola da campi magnetici, possono essere "colpiti" e liberati dalla loro trappola da particelle di gas in movimento

Misurando la perdita di questi atomi, è possibile ottenere un'indicazione affidabile della concentrazione di particelle ad alta velocità nell'ambiente circostante.

Dopo anni di sperimentazione, il team ha collegato la loro nuova tecnologia CAVS a un sistema che potrebbe rilasciare decine di miliardi di molecole in una camera al secondo. Confrontando il volume standardizzato di molecole che entrano nella camera con le misure del loro innovativo sensore, hanno dimostrato che il loro metodo non solo è all'altezza del compito, ma è anche molto più semplice di qualsiasi cosa prodotta in precedenza.

Questo nuovo metodo, che non richiede calibrazioni, rappresenta di fatto uno standard di misura del vuoto pronto all'uso... e siamo sicuri che tornerà molto utile agli addetti ai lavori. Il nulla è un concetto relativo: esiste nello spazio (come ad esempio il "vuoto" di Bootes) ed esiste nella fisica, ma sarà davvero così?